VISITE DU GRAND CLAVELET

route de Sète Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-04 2026-05-02

Au domaine du Grand Clavelet, partez pour un voyage captivant à travers le temps et les paysages.

Depuis la formation de la lagune jusqu’à la création de la Réserve naturelle du Bagnas, plongez dans l’histoire géologique et humaine du site.

Une animation idéale pour les curieux, alliant nature, patrimoine et découverte. .

route de Sète Agde 34300 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At Domaine du Grand Clavelet, take a captivating journey through time and landscapes.

L’événement VISITE DU GRAND CLAVELET Agde a été mis à jour le 2026-03-24 par 34 ADT34