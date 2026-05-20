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BALADE CONTÉE AU FIL DES RUES DU CAP D’AGDE LE CAP D’AGDE Agde

BALADE CONTÉE AU FIL DES RUES DU CAP D’AGDE LE CAP D’AGDE Agde jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : LE CAP D'AGDE

Adresse : En haut de la Grande Conque

Ville : 34300 Agde

Département : Hérault

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Tarif : 5 5 5

Agde

BALADE CONTÉE AU FIL DES RUES DU CAP D’AGDE

LE CAP D’AGDE En haut de la Grande Conque Agde Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Balade contée nocturne Au fil des rues du Cap d’Agde
avec Philippe Charleux, conteur-comédien
Balade contée nocturne Au fil des rues du Cap d’Agde
avec Philippe Charleux, conteur-comédien

A l’heure où le soleil se retire,
Pas après pas, le chemin des contes se révèlera !
De place en place, de ruelle en ruelle, de maison en maison, Les histoires savoureuses, demandent des oreilles complices !
Contes tout public enfants à partir de 10 ans
Porter une touche de rouge.   .

LE CAP D’AGDE En haut de la Grande Conque Agde 34300 Hérault Occitanie +33 6 45 82 46 14 

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English :

Au fil des rues du Cap d’Agde night-time storytelling walk
with Philippe Charleux, storyteller-comedian

L’événement BALADE CONTÉE AU FIL DES RUES DU CAP D’AGDE Agde a été mis à jour le 2026-05-20 par 34 ADT34

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