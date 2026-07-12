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AGENDA · Agde

BULLES DE POISSONS PLAGE DE LA TAMARISSIERE Agde

mardi 28 juillet 2026 · Agde

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Adresse
LA TAMARISSIERE
Ville
34300 Agde
Département
Hérault
Tarif
6 6 6

Agde

BULLES DE POISSONS PLAGE DE LA TAMARISSIERE

LA TAMARISSIERE Agde Hérault

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-08-25

Date(s) :
2026-07-28 2026-08-11 2026-08-25

Les petits explorateurs découvriront, en compagnie d’un guide, la faune et la flore du bord de mer, autour d’activités adaptées et ludiques !
Activité adaptée pour les enfants âgés de 6 ans à 14 ans
Les petits explorateurs découvriront, en compagnie d’un guide, la faune et la flore du bord de mer, autour d’activités adaptées et ludiques petite pêche à l’épuisette, ateliers de récolte et d’observation… Profitez des vacances pour vivre une expérience ludique et conviviale en famille !
Activité adaptée pour les enfants âgés de 6 ans à 14 ans   .

LA TAMARISSIERE Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 21 76 25  vias@capdagde.com

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English : BULLES DE POISSONS PLAGE DE LA TAMARISSIERE

Young explorers will discover the seaside’s flora and fauna alongside a guide through fun, age-appropriate activities!
Activity suitable for children ages 6 to 14

L’événement BULLES DE POISSONS PLAGE DE LA TAMARISSIERE Agde a été mis à jour le 2026-07-07 par 34 ADT34

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