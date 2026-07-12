BULLES DE POISSONS PLAGE DE LA TAMARISSIERE Agde
mardi 28 juillet 2026 · Agde
Informations pratiques
Agde
BULLES DE POISSONS PLAGE DE LA TAMARISSIERE
LA TAMARISSIERE Agde Hérault
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-07-28 2026-08-11 2026-08-25
Les petits explorateurs découvriront, en compagnie d’un guide, la faune et la flore du bord de mer, autour d’activités adaptées et ludiques !
Activité adaptée pour les enfants âgés de 6 ans à 14 ans
Les petits explorateurs découvriront, en compagnie d’un guide, la faune et la flore du bord de mer, autour d’activités adaptées et ludiques petite pêche à l’épuisette, ateliers de récolte et d’observation… Profitez des vacances pour vivre une expérience ludique et conviviale en famille !
Activité adaptée pour les enfants âgés de 6 ans à 14 ans .
LA TAMARISSIERE Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 21 76 25 vias@capdagde.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : BULLES DE POISSONS PLAGE DE LA TAMARISSIERE
Young explorers will discover the seaside’s flora and fauna alongside a guide through fun, age-appropriate activities!
Activity suitable for children ages 6 to 14
L’événement BULLES DE POISSONS PLAGE DE LA TAMARISSIERE Agde a été mis à jour le 2026-07-07 par 34 ADT34
À voir aussi à Agde (Hérault)
- DJ TONY CHANTE TONY Mail de Rochelongue Agde 12 juillet 2026
- TOURNÉE ESTIVALE LUTTE DE PLAGE Mail de Rochelongue Agde 13 juillet 2026
- CHEVAUX ET PASSIONS DU SUD LE CAP D’AGDE Agde 13 juillet 2026
- FEU D’ARTIFICE CAP D’AGDE Agde 14 juillet 2026
- BAL DE LA FÊTE NATIONALE Mail de Rochelongue Agde 14 juillet 2026