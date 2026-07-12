Informations pratiques

Agde

BULLES DE POISSONS PLAGE DE LA TAMARISSIERE

LA TAMARISSIERE Agde Hérault

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-11 2026-08-25

Les petits explorateurs découvriront, en compagnie d’un guide, la faune et la flore du bord de mer, autour d’activités adaptées et ludiques !

Activité adaptée pour les enfants âgés de 6 ans à 14 ans

Les petits explorateurs découvriront, en compagnie d’un guide, la faune et la flore du bord de mer, autour d’activités adaptées et ludiques petite pêche à l’épuisette, ateliers de récolte et d’observation… Profitez des vacances pour vivre une expérience ludique et conviviale en famille !

Activité adaptée pour les enfants âgés de 6 ans à 14 ans .

LA TAMARISSIERE Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 21 76 25 vias@capdagde.com

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English : BULLES DE POISSONS PLAGE DE LA TAMARISSIERE

Young explorers will discover the seaside’s flora and fauna alongside a guide through fun, age-appropriate activities!

Activity suitable for children ages 6 to 14

L’événement BULLES DE POISSONS PLAGE DE LA TAMARISSIERE Agde a été mis à jour le 2026-07-07 par 34 ADT34