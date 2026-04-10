CHEVAUX ET PASSIONS DU SUD LE CAP D’AGDE Agde

Agde

CHEVAUX ET PASSIONS DU SUD

LE CAP D’AGDE 2 avenue des Contrebandiers Agde Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-07-13 2026-08-10

Les arts équestres & la culture landaise s’invitent aux Arènes du Cap d’Agde pour un spectacle exceptionnel.

Découvrez Chevaux et Passions du Sud, un spectacle spectaculaire mêlant chevaux, traditions, voltige et démonstrations de la culture landaise.

Une soirée unique où courage, élégance et tradition se rencontrent dans l’arène.

#ÉTÉ

#ARÈNES .

LE CAP D’AGDE 2 avenue des Contrebandiers Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 26 79 83 arenesducap@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : CHEVAUX ET PASSIONS DU SUD

The equestrian arts & Landes culture come to the Cap d?Agde arenas for an exceptional show.

L’événement CHEVAUX ET PASSIONS DU SUD Agde a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34