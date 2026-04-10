TOROS PISCINE MOUSSE LE CAP D’AGDE Agde

Agde

TOROS PISCINE MOUSSE

LE CAP D’AGDE 2 avenue des Contrebandiers Agde Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-05

La saison démarre aux Arènes du Cap d’Agde avec une soirée complètement déjantée Toros Piscine Mousse !

Des toros, une piscine, de la mousse et des participants prêts à relever le défi dans une ambiance festive et estivale. Rires, plongeons et sensations fortes garantis !

#ÉTÉ

#ARÈNES .

LE CAP D’AGDE 2 avenue des Contrebandiers Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 26 79 83 arenesducap@gmail.com

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English : TOROS PISCINE MOUSSE

The season kicks off at the Cap d?Agde arenas with a wild evening: Toros Piscine Mousse!

L’événement TOROS PISCINE MOUSSE Agde a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34