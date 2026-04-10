DAVE LE CAP D’AGDE Agde

Agde

DAVE

LE CAP D’AGDE 2 avenue des Contrebandiers Agde Hérault

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Préparez-vous à vivre une soirée pleine d’émotion et de souvenirs avec Dave, l’une des voix les plus emblématiques de la chanson française.

Avec ses incontournables succès qui ont marqué plusieurs générations, Dave vous invite à partager un moment unique en live. Entre nostalgie, bonne humeur et complicité avec le public, ce concert promet une ambiance chaleureuse et festive.

Redécouvrez ses plus grands tubes comme “Vanina”, “Du côté de chez Swann” et bien d’autres titres qui ont fait vibrer toute une époque.

#CONCERT

#ÉTÉ

#ARÈNES .

LE CAP D’AGDE 2 avenue des Contrebandiers Agde 34300 Hérault Occitanie

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English : DAVE

Get ready for an evening full of emotion and memories with Dave, one of the most emblematic voices of French chanson.

L’événement DAVE Agde a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34