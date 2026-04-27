FÊTE DES PÊCHEURS AGDE/GRAU D’AGDE et Criée du Grau d’Agde Agde

Agde

FÊTE DES PÊCHEURS AGDE/GRAU D’AGDE

et Criée du Grau d’Agde LE GRAU D’AGDE Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

Fête traditionnelle célébrée en hommage à Saint-Pierre, patron des pêcheurs.

(Programme sous réserve de modifications)

Vendredi 3 juillet

21h arrivée du Saint-Pierre par l’Hérault avec haie d’honneur, animations, peña… Place de la Marine

21h30 départ du cortège jusqu’à l’église Saint-Sever suivi de la messe accompagnée par la chorale Mélopoïa

22h30 défilé en cœur de ville avec retraite aux flambeaux.

23h feu d’artifice suivi d’une soirée musicale avec Tony . Place de la Marine

Cœur de Ville d’Agde

Samedi 4 juillet

Structures gonflables, manèges, buvettes durant les 2 jours de festivités sur la Criée.

12h dégustation de sardines et animations

14h30 animations Découvertes de produits de la mer avec Le Belvédère de la Criée (lots à gagner).

18h tournoi de Joutes Jonathan Danis sur l’Hérault

A partir de 19h30 restauration sur place. Réservation conseillée 06 86 84 14 77

21h30 concert des années 80 avec l’orchestre Funky Rabbit

La Criée. 43 qui Commandant Méric. Le Grau d’Agde

Dimanche 5 juillet

10h30 cortège. Départ place Notre Dame de l’Agenouillade, jusqu’à la Crié

11h sortie en mer (priorité aux personnes du cortège), bénédiction des bateaux, jet de la gerbe à la mémoire des marins disparus.

A partir de 13h restauration sur place. Réservation conseillée 06 86 84 14 77

15h grand tournoi du jeu traditionnel Lo Capelet avec le Trophée de la Saint-Pierre

19h30 restauration sur place. Réservation conseillée 06 86 84 14 77

21h30 concert disco funk avec l’orchestre Funky Lady’s .

23h feu d’artifice

La Criée. 43 qui Commandant Méric. Le Grau d’Agde

#TEMPSFORT

#ÉTÉ .

et Criée du Grau d’Agde LE GRAU D’AGDE Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 60 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : FÊTE DES PÊCHEURS AGDE/GRAU D’AGDE

Traditional festival celebrated in honour of Saint Peter, patron saint of fishermen.

L’événement FÊTE DES PÊCHEURS AGDE/GRAU D’AGDE Agde a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 ADT34