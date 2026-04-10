Agde

BEER FEST CAP D’AGDE

LE CAP D’AGDE Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-03

Le Beer Fest Cap d’Agde célèbre les bières artisanales d’Occitanie dans une ambiance festive et conviviale. Brasseurs passionnés, dégustations, musique et animations vous attendent pour un moment de partage autour du savoir-faire brassicole régional.

Brasseries locales, DJ sets et animations vous attendent pour un moment convivial et rythmé au coeur de l’été.

Le Beer Fest Cap d’Agde met à l’honneur les bières artisanales et le savoir-faire de ses brasseurs.

Durant cet événement festif et convivial, les visiteurs pourront rencontrer des brasseurs passionnés, découvrir une grande diversité de bières locales et échanger autour de leur passion commune.

Au programme dégustations, rencontres avec les producteurs, ambiance musicale et animations pour vivre un moment chaleureux entre amis, en famille ou entre amateurs .

Le Beer Fest est aussi l’occasion de valoriser les circuits courts et la créativité des brasseries artisanales de la région, tout en profitant d’un moment de découverte au Cap d’Agde.

Organisé par Midi Events, en partenariat avec la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée, la Région Occitanie et le label Sud de France,

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

#TEMPSFORT

#ÉTÉ .

LE CAP D’AGDE Agde 34300 Hérault Occitanie

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English : BEER FEST CAP D’AGDE

The Beer Fest ? Cap d?Agde celebrates craft beers from the Occitanie region in a festive and convivial atmosphere. Passionate brewers, tastings, music and entertainment await you for a moment of sharing regional brewing know-how.

L’événement BEER FEST CAP D’AGDE Agde a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34