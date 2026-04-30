LE GRAU D’AGDE UN PATRIMOINE INSOUPCONNÉ avenue de Saint-Vincent Agde

Agde

LE GRAU D’AGDE UN PATRIMOINE INSOUPCONNÉ

avenue de Saint-Vincent LE GRAU D’AGDE Agde Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-06

Depuis le site de Notre-Dame,découvrez un patrimoine aux multiples facettes avec un parcours hors des sentiers battus, arbres bicentenaires, demeures méconnues, vestiges de la Seconde Guerre mondiale et un espace naturel classé au titre de Natura 2000.

Depuis le site de Notre-Dame, partez à la découverte d’un patrimoine aux multiples facettes qui vous offrira un parcours hors des sentiers battus, agrémenté d’arbres bicentenaires, de demeures méconnues, de vestiges de la Seconde Guerre mondiale et d’un espace naturel classé au titre de Natura 2000. .

avenue de Saint-Vincent LE GRAU D’AGDE Agde 34300 Hérault Occitanie +33 6 45 82 46 14 patrimoine@capdagde.com

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English :

From the Notre-Dame site, discover a multi-faceted heritage with a route off the beaten track, featuring bicentenary trees, little-known residences, relics of the Second World War and a Natura 2000 listed natural area.

L’événement LE GRAU D’AGDE UN PATRIMOINE INSOUPCONNÉ Agde a été mis à jour le 2026-05-23 par 34 ADT34