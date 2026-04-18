LE GÉNIE DES EAUX Domaine de Belle-Isle Agde

Agde

LE GÉNIE DES EAUX

Domaine de Belle-Isle Avenue Raymond Pitet Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-07-04

Cette exposition célèbre l’innovation des ouvrages hydrauliques déployés sur le site historique du château Laurens entre les eaux vertes du canal du Midi et du fleuve Hérault.

C’est une déambulation qui propose un parcours entre le monde de la technique avec l’écluse ronde, le canalet et la turbine hydroélectrique qui alimentait le bâtiment pour ses salles de bain, son chauffage central et ses bassins d’ornement jusqu’à l’art total dédié au thème de l’eau qui se déploie dans toute sa splendeur au sein des motifs Art nouveau du château et de sa salle de bain iconique.

#PATRIMOINE

#CULTURE

#EXPOSITION .

Domaine de Belle-Isle Avenue Raymond Pitet Agde 34300 Hérault Occitanie +33 9 71 00 53 00 info.chateaulaurens@ville-agde.fr

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English :

This exhibition celebrates the innovative hydraulic structures deployed on the historic Château Laurens site between the green waters of the Canal du Midi and the Hérault River.

L’événement LE GÉNIE DES EAUX Agde a été mis à jour le 2026-05-07 par 34 ADT34