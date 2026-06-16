TOURNÉE ESTIVALE LUTTE DE PLAGE Mail de Rochelongue Agde
TOURNÉE ESTIVALE LUTTE DE PLAGE Mail de Rochelongue Agde lundi 13 juillet 2026.
Agde
TOURNÉE ESTIVALE LUTTE DE PLAGE
Mail de Rochelongue LE CAP D’AGDE Agde Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
La tournée de lutte de plage est un évènement ludique fédérateur et
destiné à tous les publics.
La pratique de la lutte insiste sur la dimension éducative, sportive et sociale, au service du mieux vivre ensemble.
La lutte offre aux enfants l’apprentissage de multiples éléments de vie (la défense, le respect, le développement de la motricité). Elle permet aux adultes de pratiquer un sport tout en se sentant aptes à se protéger en cas de nécessité. C’est également un très bon entrainement dans une dimension Sport-Santé.
La tournée de lutte de plage offrira ainsi un panel d’activités exposant toutes les valeurs et les apprentissages de ce sport. Les participants pourront profiter de séances d’initiations proposées directement par les sportifs professionnels licénciés à la fédération.
#SPORT .
Mail de Rochelongue LE CAP D’AGDE Agde 34300 Hérault Occitanie capavenir34@gmail.com
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English : TOURNÉE ESTIVALE LUTTE DE PLAGE
The beach wrestling tournament is a fun, community-building event
open to everyone.
L’événement TOURNÉE ESTIVALE LUTTE DE PLAGE Agde a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 ADT34
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