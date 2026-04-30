Agde

AGDE LES PETITS EXPLORATEURS

1 rue du 4 Septembre Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-25

Bienvenue à tous les enfants et parents, voulant se mettre dans la peau des grands explorateurs et aventuriers agathois, afin de découvrir de façon ludique, le cœur historique.

Bienvenue à tous les enfants et parents, voulant se mettre dans la peau des grands explorateurs et aventuriers agathois, afin de découvrir de façon ludique, le cœur historique. .

1 rue du 4 Septembre Agde 34300 Hérault Occitanie +33 6 45 82 46 14 patrimoine@capdagde.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Welcome to all children and parents who want to put themselves in the shoes of the great explorers and adventurers of Agatha, and discover the historic heart of the town in a fun way.

L’événement AGDE LES PETITS EXPLORATEURS Agde a été mis à jour le 2026-05-23 par 34 ADT34