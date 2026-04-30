AGDE LES PETITS EXPLORATEURS Agde
AGDE LES PETITS EXPLORATEURS Agde mardi 14 juillet 2026.
Agde
AGDE LES PETITS EXPLORATEURS
1 rue du 4 Septembre Agde Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-07-14 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-25
Bienvenue à tous les enfants et parents, voulant se mettre dans la peau des grands explorateurs et aventuriers agathois, afin de découvrir de façon ludique, le cœur historique.
Bienvenue à tous les enfants et parents, voulant se mettre dans la peau des grands explorateurs et aventuriers agathois, afin de découvrir de façon ludique, le cœur historique. .
1 rue du 4 Septembre Agde 34300 Hérault Occitanie +33 6 45 82 46 14 patrimoine@capdagde.com
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English :
Welcome to all children and parents who want to put themselves in the shoes of the great explorers and adventurers of Agatha, and discover the historic heart of the town in a fun way.
L’événement AGDE LES PETITS EXPLORATEURS Agde a été mis à jour le 2026-05-23 par 34 ADT34
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