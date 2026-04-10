GOLF MIDWEEK CASINO BARRIERE 2026 LE CAP D’AGDE Agde

Agde

GOLF MIDWEEK CASINO BARRIERE 2026

LE CAP D’AGDE 4 avenue des Alizés Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-28

Compétition en Strokeford Individuel sur les trois parcours 18 trous du Golf International.

Formule strokeford individuel

Venez découvrir les trois combinaisons de parcours 18 trous du golf International (vous pouvez jouer de 1 à 3 tours).

Remise des prix et cocktail chaque soirée. .

LE CAP D’AGDE 4 avenue des Alizés Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 26 54 40 golf@ville-agde.fr

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English : GOLF MIDWEEK CASINO BARRIERE 2026

Individual Strokeford competition on Golf International’s three 18-hole courses.

L’événement GOLF MIDWEEK CASINO BARRIERE 2026 Agde a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34