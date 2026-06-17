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CALO 2.0 Mail de Rochelongue Agde

CALO 2.0 Mail de Rochelongue Agde jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : Mail de Rochelongue

Adresse : LE CAP D'AGDE

Ville : 34300 Agde

Département : Hérault

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Tarif :

Agde

CALO 2.0

Mail de Rochelongue LE CAP D’AGDE Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Concert gratuit.
Nicolas Petit, accompagné de trois musiciens talentueux, revisite les plus grands standards de Calogero en s’inspirant du format quatuor proposé lors des tournées Les Feux d’Artifice Tour et Liberté Chérie Tour en 2018.   .

Mail de Rochelongue LE CAP D’AGDE Agde 34300 Hérault Occitanie   capavenir34@gmail.com

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English :

Free concert.

L’événement CALO 2.0 Agde a été mis à jour le 2026-06-17 par 34 ADT34

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