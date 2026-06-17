CALO 2.0 Mail de Rochelongue Agde
CALO 2.0 Mail de Rochelongue Agde jeudi 23 juillet 2026.
Agde
CALO 2.0
Mail de Rochelongue LE CAP D’AGDE Agde Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Concert gratuit.
Nicolas Petit, accompagné de trois musiciens talentueux, revisite les plus grands standards de Calogero en s’inspirant du format quatuor proposé lors des tournées Les Feux d’Artifice Tour et Liberté Chérie Tour en 2018. .
Mail de Rochelongue LE CAP D’AGDE Agde 34300 Hérault Occitanie capavenir34@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Free concert.
L’événement CALO 2.0 Agde a été mis à jour le 2026-06-17 par 34 ADT34
À voir aussi à Agde (Hérault)
- BALADE VIGNES ET CANAL Agde 19 juin 2026
- NAGE EN EAU LIBRE OPEN SWIM STARS LE GRAU D’AGDE Agde 20 juin 2026
- JOUTES LANGUEDOCIENNES Agde 20 juin 2026
- GOÛTER DE L’ART ÉPOQUE CONTEMPORAINE, JOANA VASCONCELOS, PLASTICIENNE Agde 20 juin 2026
- FÊTE DE LA MUSIQUE AGDE-CAP D’AGDE GRAU D’AGDE -TAMARISSIÈRE Agde 21 juin 2026