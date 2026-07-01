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AGENDA · Agde

SOIRÉE MOUSSE Rue du Pacifique Agde

dimanche 19 juillet 2026 · Rue du Pacifique · Agde

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Lieu
Rue du Pacifique
Adresse
LE CAP D'AGDE
Ville
34300 Agde
Département
Hérault
Tarif

Agde

SOIRÉE MOUSSE

Rue du Pacifique LE CAP D’AGDE Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23

Une soirée folle en famille ou entre amis avec animation DJ et la mousse !
Venez partager un moment unique   .

Rue du Pacifique LE CAP D’AGDE Agde 34300 Hérault Occitanie +33 6 99 59 37 35  alexandrafradet@hotmail.fr

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English :

A wild night out with family or friends, featuring a DJ and foam!

L’événement SOIRÉE MOUSSE Agde a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 ADT34

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