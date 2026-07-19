FÊTE DE LA MARINE Agde
dimanche 19 juillet 2026 · Agde
Informations pratiques
Agde
FÊTE DE LA MARINE
Place de la Marine Agde Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Autour de la statue d’Amphitrite, symbole de la vocation maritime de la cité d’Agde, concert et feu d’artifice.
21h30 Pulp , variété internationale
23h feu d’artifice .
Place de la Marine Agde 34300 Hérault Occitanie
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English : FÊTE DE LA MARINE
A concert and fireworks display will take place around the statue of Amphitrite, a symbol of the city of Agde’s maritime heritage.
L’événement FÊTE DE LA MARINE Agde a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 ADT34
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