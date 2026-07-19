Informations pratiques

Agde

FÊTE DE LA MARINE

Place de la Marine Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Autour de la statue d’Amphitrite, symbole de la vocation maritime de la cité d’Agde, concert et feu d’artifice.

21h30 Pulp , variété internationale

23h feu d’artifice .

Place de la Marine Agde 34300 Hérault Occitanie

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English : FÊTE DE LA MARINE

A concert and fireworks display will take place around the statue of Amphitrite, a symbol of the city of Agde’s maritime heritage.

L’événement FÊTE DE LA MARINE Agde a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 ADT34