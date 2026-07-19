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AGENDA · Agde

FÊTE DE LA MARINE Agde

dimanche 19 juillet 2026 · Agde

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Adresse
Place de la Marine
Ville
34300 Agde
Département
Hérault
Tarif

Agde

FÊTE DE LA MARINE

Place de la Marine Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Autour de la statue d’Amphitrite, symbole de la vocation maritime de la cité d’Agde, concert et feu d’artifice.
21h30 Pulp , variété internationale

23h feu d’artifice   .

Place de la Marine Agde 34300 Hérault Occitanie  

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English : FÊTE DE LA MARINE

A concert and fireworks display will take place around the statue of Amphitrite, a symbol of the city of Agde’s maritime heritage.

L’événement FÊTE DE LA MARINE Agde a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 ADT34

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