EDDY MUSIC Mail de Rochelongue Agde
EDDY MUSIC Mail de Rochelongue Agde mardi 21 juillet 2026.
Agde
EDDY MUSIC
Mail de Rochelongue LE CAP D’AGDE Agde Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Concert gratuit.
Variété internationale. Duo saxo et chant. (Place Noël Blasher). .
Mail de Rochelongue LE CAP D’AGDE Agde 34300 Hérault Occitanie capavenir34@gmail.com
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English :
Free concert.
L’événement EDDY MUSIC Agde a été mis à jour le 2026-06-17 par 34 ADT34
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