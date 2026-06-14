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ZUMBA PARTY Mail de Rochelongue Agde

ZUMBA PARTY Mail de Rochelongue Agde samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Mail de Rochelongue

Adresse : LE CAP D'AGDE

Ville : 34300 Agde

Département : Hérault

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Tarif :

Agde

ZUMBA PARTY

Mail de Rochelongue LE CAP D’AGDE Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Soirée Zumba pleine d’énergie, en compagnie Flo !
Attendez-vous à une séance d’entraînement avec des rythmes latino-américains, des sons funky et des rythmes tropicaux.
Préparez-vous à danser et à transpirer !   .

Mail de Rochelongue LE CAP D’AGDE Agde 34300 Hérault Occitanie   capavenir34@gmail.com

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English :

An energetic Zumba night with Flo!

L’événement ZUMBA PARTY Agde a été mis à jour le 2026-06-14 par 34 ADT34

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