ZUMBA PARTY Mail de Rochelongue Agde
ZUMBA PARTY Mail de Rochelongue Agde samedi 11 juillet 2026.
Agde
ZUMBA PARTY
Mail de Rochelongue LE CAP D’AGDE Agde Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Soirée Zumba pleine d’énergie, en compagnie Flo !
Attendez-vous à une séance d’entraînement avec des rythmes latino-américains, des sons funky et des rythmes tropicaux.
Préparez-vous à danser et à transpirer ! .
Mail de Rochelongue LE CAP D’AGDE Agde 34300 Hérault Occitanie capavenir34@gmail.com
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English :
An energetic Zumba night with Flo!
L’événement ZUMBA PARTY Agde a été mis à jour le 2026-06-14 par 34 ADT34
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