Agde

L’ESPÉRANCE 1881, HISTOIRE D’UNE RENAISSANCE

5 rue de la Fraternité Agde Hérault

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-07-10

Cette exposition retrace l’histoire et la restauration du bateau-boeuf l’Espérance 1881,bateau de pêche agathois du XIXème siècle.

Après 150 ans d’existence, ce monument historique a fait l’objet d d’une restauration minutieuse au chantier de charpenterie de marine du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée, qui s’est achevée en décembre 2025.

L’exposition revient sur les origines du bateau-boeuf et la pratique de cette technique de pêcheau XVIIIème ety XIXème siècles ; avant de s’intéresser à l’histoire singulière de L’Espérance 1881, d’Agde aux canaux du Nord de l’Europe en passant par Sète, Nice ou Monaco.

Elle présente enfin les différentes étapes de sa restauration, en mettant l’accent sur les savoir-faire traditionnels de charpenterie de marine mis en oeuvre.

#Vernissage le jeudi 9 juillet à 18h00

#Exposition

#Patrimoine .

5 rue de la Fraternité Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 92 54 musee.agathois@ville-agde.fr

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English :

This exhibition traces the history and restoration of the 1881 l’Espérance, a 19th-century fishing boat from Agatha.

L’événement L’ESPÉRANCE 1881, HISTOIRE D’UNE RENAISSANCE Agde a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 ADT34