Agde

JOB D’ÉTÉ

avenue du 8 Mai 1945 Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-06-02

Véritable trait d’union entre les employeurs et candidats au recrutement, il vise à répondre non seulement aux préoccupations des jeunes dans leur recherche d’emploi mais également à celles des employeurs en vue de faciliter leur recrutement.

Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable pour décrocher votre prochain emploi !

Vous êtes étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en reconversion ou en recherche d’un complément d’activité. De nombreux secteurs seront représentés tourisme, hôtellerie-restauration, commerce, animation, services et activités de plein air.

Au programme de cette matinée

– Rencontrer les recruteurs locaux,

– Découvrir les opportunités d’emplois saisonniers sur le territoire,

– Déposer des CV et échanger sur les offres d’emploi,

– Bénéficier de conseils sur les démarches de recrutement.

Cette action est organisée par France Travail, et soutenue par la ville d’Agde, la Maison du Travail Saisonnier de l’Agglomération Hérault Méditerranée, et la Mission Locale d’Insertion d’Agde

L’entrée est libre et ouverte à tous. .

avenue du 8 Mai 1945 Agde 34300 Hérault Occitanie

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English :

A real link between employers and candidates for recruitment, it aims to respond not only to the concerns of young people in their search for employment, but also to those of employers in order to facilitate their recruitment.

L’événement JOB D’ÉTÉ Agde a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34