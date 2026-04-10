TOROS DJ PISCINE LE CAP D’AGDE Agde

Agde

TOROS DJ PISCINE

LE CAP D’AGDE 2 avenue des Contrebandiers Agde Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-09

Les Toros Piscine DJ reviennent pour une soirée encore plus festive !

Toros, piscine et musique avec DJ pour une ambiance survoltée dans l’arène. Participants et spectateurs vont vivre un moment spectaculaire et plein de rires.

#ÉTÉ

#ARÈNES .

LE CAP D’AGDE 2 avenue des Contrebandiers Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 26 79 83 arenesducap@gmail.com

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English : TOROS DJ PISCINE

The Toros Piscine DJs return for an even more festive evening!

L’événement TOROS DJ PISCINE Agde a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34