TOROS DJ PISCINE LE CAP D’AGDE Agde
TOROS DJ PISCINE LE CAP D’AGDE Agde jeudi 9 juillet 2026.
Agde
TOROS DJ PISCINE
LE CAP D’AGDE 2 avenue des Contrebandiers Agde Hérault
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-09
Les Toros Piscine DJ reviennent pour une soirée encore plus festive !
Toros, piscine et musique avec DJ pour une ambiance survoltée dans l’arène. Participants et spectateurs vont vivre un moment spectaculaire et plein de rires.
#ÉTÉ
#ARÈNES .
LE CAP D’AGDE 2 avenue des Contrebandiers Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 26 79 83 arenesducap@gmail.com
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English : TOROS DJ PISCINE
The Toros Piscine DJs return for an even more festive evening!
L’événement TOROS DJ PISCINE Agde a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34