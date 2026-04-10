GRAND SHOW DE CATCH LE CAP D’AGDE Agde

Agde

GRAND SHOW DE CATCH

LE CAP D’AGDE 2 avenue des Contrebandiers Agde Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Préparez-vous pour une soirée spectaculaire et pleine d’adrénaline avec le Grand Show de Catch !

Un spectacle familial, spectaculaire et plein d’action à ne pas manquer !

Les meilleurs catcheurs monteront sur le ring pour offrir un spectacle explosif mêlant puissance, technique et show à l’américaine.

Au programme

• Des combats impressionnants

• Des champions reconnus sur le ring

• Une ambiance survoltée pour toute la famille

Retrouvez notamment Losbattes, O’Bryan, Dead Mask, Lucas Thoumazet et Lorpic, prêts à tout pour remporter la victoire !

#ARÈNES .

LE CAP D’AGDE 2 avenue des Contrebandiers Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 26 79 83 arenesducap@gmail.com

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English : GRAND SHOW DE CATCH

Get ready for a spectacular, adrenaline-filled evening with the Grand Show de Catch!

A spectacular, action-packed family show not to be missed!

L’événement GRAND SHOW DE CATCH Agde a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34