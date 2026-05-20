Agde

BALADE CONTÉE AU FIL DES RUES D’AGDE

place de la Belle Agathoise Agde Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Au fil des rues d’Agde, venez savourer des histoires demandant des oreilles complices avec Phlippe Charleux conteur

Balade contée nocturne Au fil des rues d’Agde

avec Philippe Charleux, conteur-comédien

A l’heure où le soleil se retire,

Pas après pas, le chemin des contes se révèlera !

De place en place, de ruelle en ruelle, de maison en maison, Les histoires savoureuses, demandent des oreilles complices !

Contes tout public enfants à partir de 10 ans

Porter une touche de rouge. .

place de la Belle Agathoise Agde 34300 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Along the streets of Agde, come and enjoy stories asking for complicit ears with Phlippe Charleux, storyteller

L’événement BALADE CONTÉE AU FIL DES RUES D’AGDE Agde a été mis à jour le 2026-05-20 par 34 ADT34