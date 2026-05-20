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BALADE CONTÉE AU FIL DES RUES D’AGDE Agde

BALADE CONTÉE AU FIL DES RUES D’AGDE Agde jeudi 6 août 2026.

Adresse : place de la Belle Agathoise

Ville : 34300 Agde

Département : Hérault

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Tarif : 5 5 5

Agde

BALADE CONTÉE AU FIL DES RUES D’AGDE

place de la Belle Agathoise Agde Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Au fil des rues d’Agde, venez savourer des histoires demandant des oreilles complices avec Phlippe Charleux conteur
Balade contée nocturne Au fil des rues d’Agde
avec Philippe Charleux, conteur-comédien

A l’heure où le soleil se retire,
Pas après pas, le chemin des contes se révèlera !
De place en place, de ruelle en ruelle, de maison en maison, Les histoires savoureuses, demandent des oreilles complices !
Contes tout public enfants à partir de 10 ans
Porter une touche de rouge.   .

place de la Belle Agathoise Agde 34300 Hérault Occitanie  

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English :

Along the streets of Agde, come and enjoy stories asking for complicit ears with Phlippe Charleux, storyteller

L’événement BALADE CONTÉE AU FIL DES RUES D’AGDE Agde a été mis à jour le 2026-05-20 par 34 ADT34

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