BALADE CONTÉE AU FIL DES RUES D’AGDE Agde
BALADE CONTÉE AU FIL DES RUES D’AGDE Agde jeudi 6 août 2026.
Agde
BALADE CONTÉE AU FIL DES RUES D’AGDE
place de la Belle Agathoise Agde Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Au fil des rues d’Agde, venez savourer des histoires demandant des oreilles complices avec Phlippe Charleux conteur
Balade contée nocturne Au fil des rues d’Agde
avec Philippe Charleux, conteur-comédien
A l’heure où le soleil se retire,
Pas après pas, le chemin des contes se révèlera !
De place en place, de ruelle en ruelle, de maison en maison, Les histoires savoureuses, demandent des oreilles complices !
Contes tout public enfants à partir de 10 ans
Porter une touche de rouge. .
place de la Belle Agathoise Agde 34300 Hérault Occitanie
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English :
Along the streets of Agde, come and enjoy stories asking for complicit ears with Phlippe Charleux, storyteller
L’événement BALADE CONTÉE AU FIL DES RUES D’AGDE Agde a été mis à jour le 2026-05-20 par 34 ADT34
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