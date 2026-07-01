ÉLECTION MISS HÉRAULT AU CAP D’AGDE Rambla du Soleil Agde
jeudi 23 juillet 2026 · Rambla du Soleil · Agde
Informations pratiques
Agde
ÉLECTION MISS HÉRAULT AU CAP D’AGDE
Rambla du Soleil LE CAP D’AGDE Agde Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Une soirée haute en couleurs avec défilés des miss et concert.
Election officielle de la sélection régionale qualificative pour l’élection de Miss France 2027, placée sous l’égide de la société Miss France, en présence de Lou Lambert, Miss Languedoc 2025, 5ème dauphine Miss France 2026. .
Rambla du Soleil LE CAP D’AGDE Agde 34300 Hérault Occitanie +33 6 19 90 69 72
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English :
A colorful evening featuring beauty pageant parades and a concert.
L’événement ÉLECTION MISS HÉRAULT AU CAP D’AGDE Agde a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 ADT34
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