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AGENDA · Agde

ÉLECTION MISS HÉRAULT AU CAP D’AGDE Rambla du Soleil Agde

jeudi 23 juillet 2026 · Rambla du Soleil · Agde

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Lieu
Rambla du Soleil
Adresse
LE CAP D'AGDE
Ville
34300 Agde
Département
Hérault
Tarif

Agde

ÉLECTION MISS HÉRAULT AU CAP D’AGDE

Rambla du Soleil LE CAP D’AGDE Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Une soirée haute en couleurs avec défilés des miss et concert.
Election officielle de la sélection régionale qualificative pour l’élection de Miss France 2027, placée sous l’égide de la société Miss France, en présence de Lou Lambert, Miss Languedoc 2025, 5ème dauphine Miss France 2026.   .

Rambla du Soleil LE CAP D’AGDE Agde 34300 Hérault Occitanie +33 6 19 90 69 72 

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English :

A colorful evening featuring beauty pageant parades and a concert.

L’événement ÉLECTION MISS HÉRAULT AU CAP D’AGDE Agde a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 ADT34

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