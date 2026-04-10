23ÈME GRAND TROPHÉE LION’S DE GOLF LE CAP D’AGDE Agde
23ÈME GRAND TROPHÉE LION’S DE GOLF LE CAP D’AGDE Agde mardi 28 juillet 2026.
Agde
23ÈME GRAND TROPHÉE LION’S DE GOLF
LE CAP D’AGDE 4 avenue des Alizés Agde Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-28
Compétition en Strokeford Individuel sur les trois parcours 18 trous du Golf International.
Formule strokeford individuel
Venez découvrir les trois combinaisons de parcours 18 trous du golf International (vous pouvez jouer de 1 à 3 tours).
Remise des prix et cocktail chaque soirée. .
LE CAP D’AGDE 4 avenue des Alizés Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 26 54 40 golf@ville-agde.fr
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English : 23ÈME GRAND TROPHÉE LION’S DE GOLF
Individual Strokeford competition on Golf International’s three 18-hole courses.
L’événement 23ÈME GRAND TROPHÉE LION’S DE GOLF Agde a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34