23ÈME GRAND TROPHÉE LION’S DE GOLF LE CAP D’AGDE Agde

Agde

23ÈME GRAND TROPHÉE LION’S DE GOLF

LE CAP D’AGDE 4 avenue des Alizés Agde Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-28

Compétition en Strokeford Individuel sur les trois parcours 18 trous du Golf International.

Formule strokeford individuel

Venez découvrir les trois combinaisons de parcours 18 trous du golf International (vous pouvez jouer de 1 à 3 tours).

Remise des prix et cocktail chaque soirée. .

LE CAP D’AGDE 4 avenue des Alizés Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 26 54 40 golf@ville-agde.fr

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English : 23ÈME GRAND TROPHÉE LION’S DE GOLF

Individual Strokeford competition on Golf International’s three 18-hole courses.

L’événement 23ÈME GRAND TROPHÉE LION’S DE GOLF Agde a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34