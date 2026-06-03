Agde

OISEAUX ET CHAUVE-SOURIS AU SOLEIL COUCHANT

Réserve naturelle du Bagnas Agde Hérault

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-19

La tombée de la nuit est le moment propice pour observer les chauve-souris et autre oiseaux nocturnes !

Vous serez émerveillés par tous les oiseaux qui s’animent à la tombée du jour au coeur de la réserve du Bagnas flamants roses, hérons pourprés …

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La tombée de la nuit est le moment propice pour partir en famille observer les chauve-souris et autre oiseaux nocturnes !

Vous serez émerveillés par tous les oiseaux qui s’animent à la tombée du jour au coeur de la réserve du Bagnas flamants roses, hérons pourprés, aigrettes gazettes…

Vous apprécierez l’ambiance magique qui règne au crépuscule au coeur de la réserve naturelle du Bagnas !

Oiseaux et chauve-souris vous accompagneront lors de cet instant nature au soleil couchant.

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Balade facile, accessible à tous.

Prêt du matériel d’obersvation gratuit .

Réserve naturelle du Bagnas Agde 34300 Hérault Occitanie

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English : OISEAUX ET CHAUVE-SOURIS AU SOLEIL COUCHANT

Nightfall is the perfect time to observe bats and other nocturnal birds!

You’ll be amazed by all the birds that come to life at dusk in the heart of the Bagnas reserve: pink flamingos, purple herons…

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L’événement OISEAUX ET CHAUVE-SOURIS AU SOLEIL COUCHANT Agde a été mis à jour le 2026-06-03 par 34 ADT34