Agde

VISITE THÉÂTRALISÉE AGDE LA COMÉDIE DES ESPRITS

Bureau Information Tourisme 1 rue du 4 septembre Agde Hérault

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-07-27 2026-08-24

Venez vous frotter à la joie communicative que procure la découverte d’un patrimoine original.

En vous laissant embarquer par l’esprit des lieux, un divin délire pourrait bien vous saisir… et l’invisible vous sauter aux yeux !

Venez vous frotter à la joie communicative que procure la découverte d’un patrimoine original.

En vous laissant embarquer par l’esprit des lieux, un divin délire pourrait bien vous saisir… et l’invisible vous sauter aux yeux !

Réservation obligatoire, places limitées. .

Bureau Information Tourisme 1 rue du 4 septembre Agde 34300 Hérault Occitanie +33 6 45 82 46 14 patrimoine@capdagde.com

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English :

Come and experience the infectious joy of discovering an original heritage.

If you let yourself be carried away by the spirit of the place, a divine delirium may well seize you… and the invisible may leap out at you!

L’événement VISITE THÉÂTRALISÉE AGDE LA COMÉDIE DES ESPRITS Agde a été mis à jour le 2026-06-13 par 34 ADT34