VISITE THÉÂTRALISÉE AGDE LA COMÉDIE DES ESPRITS Bureau Information Tourisme Agde
VISITE THÉÂTRALISÉE AGDE LA COMÉDIE DES ESPRITS Bureau Information Tourisme Agde lundi 27 juillet 2026.
Agde
VISITE THÉÂTRALISÉE AGDE LA COMÉDIE DES ESPRITS
Bureau Information Tourisme 1 rue du 4 septembre Agde Hérault
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-07-27 2026-08-24
Venez vous frotter à la joie communicative que procure la découverte d’un patrimoine original.
En vous laissant embarquer par l’esprit des lieux, un divin délire pourrait bien vous saisir… et l’invisible vous sauter aux yeux !
Venez vous frotter à la joie communicative que procure la découverte d’un patrimoine original.
En vous laissant embarquer par l’esprit des lieux, un divin délire pourrait bien vous saisir… et l’invisible vous sauter aux yeux !
Réservation obligatoire, places limitées. .
Bureau Information Tourisme 1 rue du 4 septembre Agde 34300 Hérault Occitanie +33 6 45 82 46 14 patrimoine@capdagde.com
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English :
Come and experience the infectious joy of discovering an original heritage.
If you let yourself be carried away by the spirit of the place, a divine delirium may well seize you… and the invisible may leap out at you!
L’événement VISITE THÉÂTRALISÉE AGDE LA COMÉDIE DES ESPRITS Agde a été mis à jour le 2026-06-13 par 34 ADT34
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