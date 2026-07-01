LE CAP D’AGDE BALADE DÉCOUVERTE PORTUAIRE AU FIL DES QUAIS Rambla du Soleil Agde

Informations pratiques

Agde

LE CAP D’AGDE BALADE DÉCOUVERTE PORTUAIRE AU FIL DES QUAIS

Rambla du Soleil LE CAP D’AGDE Agde Hérault

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-20 2026-08-27

Venez découvrir la station balnéaire du Cap d’Agde de façon originale.

En présence d’un guide-conférencier, à bord d’une navette portuaire découvrez l’architecture et l’urbanisme classé patrimoine du vingtième siècle.

Venez découvrir la station balnéaire du Cap d’Agde de façon originale.

En présence d’un guide conférencier, valorisant à bord d’une navette portuaire vous offrant un point de vue de navigateur découvrez l’architecture et l’urbanisme classé patrimoine du vingtième siècle.

> Départ Quai Jean Miquel, 34300 Le Cap d’Agde

> Tarifs adulte 9 € ; 4-11 ans 6 € ; moins de 4 ans Gratuit

> Infos et réservations

06 09 61 06 58

contact@les-coches-deau.fr

www.les-coches-deau.fr .

Rambla du Soleil LE CAP D’AGDE Agde 34300 Hérault Occitanie +33 6 09 61 06 58 contact@les-coches-deau.fr

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English : LE CAP D’AGDE BALADE DÉCOUVERTE PORTUAIRE AU FIL DES QUAIS

Come discover the seaside resort of Cap d’Agde in a unique way.

Accompanied by a tour guide, take a ride on a harbor shuttle to explore the 20th-century architecture and urban planning designated as heritage sites.

L’événement LE CAP D’AGDE BALADE DÉCOUVERTE PORTUAIRE AU FIL DES QUAIS Agde a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34