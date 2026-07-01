LE CAP D’AGDE BALADE DÉCOUVERTE PORTUAIRE AU FIL DES QUAIS Rambla du Soleil Agde
jeudi 9 juillet 2026 · Rambla du Soleil · Agde
Informations pratiques
Agde
LE CAP D’AGDE BALADE DÉCOUVERTE PORTUAIRE AU FIL DES QUAIS
Rambla du Soleil LE CAP D’AGDE Agde Hérault
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-20 2026-08-27
Venez découvrir la station balnéaire du Cap d’Agde de façon originale.
En présence d’un guide-conférencier, à bord d’une navette portuaire découvrez l’architecture et l’urbanisme classé patrimoine du vingtième siècle.
Venez découvrir la station balnéaire du Cap d’Agde de façon originale.
En présence d’un guide conférencier, valorisant à bord d’une navette portuaire vous offrant un point de vue de navigateur découvrez l’architecture et l’urbanisme classé patrimoine du vingtième siècle.
> Départ Quai Jean Miquel, 34300 Le Cap d’Agde
> Tarifs adulte 9 € ; 4-11 ans 6 € ; moins de 4 ans Gratuit
> Infos et réservations
06 09 61 06 58
contact@les-coches-deau.fr
www.les-coches-deau.fr .
Rambla du Soleil LE CAP D’AGDE Agde 34300 Hérault Occitanie +33 6 09 61 06 58 contact@les-coches-deau.fr
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English : LE CAP D’AGDE BALADE DÉCOUVERTE PORTUAIRE AU FIL DES QUAIS
Come discover the seaside resort of Cap d’Agde in a unique way.
Accompanied by a tour guide, take a ride on a harbor shuttle to explore the 20th-century architecture and urban planning designated as heritage sites.
L’événement LE CAP D’AGDE BALADE DÉCOUVERTE PORTUAIRE AU FIL DES QUAIS Agde a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34
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