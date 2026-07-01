NUIT DES JEUX AU MUSÉE LE CAP D’AGDE Agde
jeudi 16 juillet 2026 · LE CAP D'AGDE · Agde
Informations pratiques
Agde
NUIT DES JEUX AU MUSÉE
LE CAP D’AGDE 1 avenue des Hallebardes Agde Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Jeu d’enquête Mystère à Agde et découverte des collections du Musée en nocturne.
20h00 > MINUIT
JEU D’ENQUÊTE MYSTÈRE À AGDE
Ça bouge au musée de l’Ephèbe ! Une surprenante découverte a été faite dans l’exposition Agde grecque . Rassemblez les indices et interrogez les témoins pour ramener le calme au musée. Entre archéologie et mystère policier, on vous invite à mener l’enquête.
> à partir de 8 ans, accompagnateur obligatoire
> durée 1h00
> dernier départ d’enquête à 23h00
> tarif 10€ adulte, 5€ enfant
> réservation conseillée
20h00 > 23h30
NOCTURNE AU MUSÉE
Lors d’une belle soirée d’été venez découvrir les collections permanentes du musée de l’Ephèbe.
> tout public
> tarif en vigueur
> sans réservation .
LE CAP D’AGDE 1 avenue des Hallebardes Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 69 60 musee.ephebe@ville-agde.fr
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English : NUIT DES JEUX AU MUSÉE
Mystery in Agde mystery game and a late-night tour of the museum’s collections.
L’événement NUIT DES JEUX AU MUSÉE Agde a été mis à jour le 2026-07-12 par 34 ADT34
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