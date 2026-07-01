NUIT DES JEUX AU MUSÉE LE CAP D’AGDE Agde

Informations pratiques

Agde

NUIT DES JEUX AU MUSÉE

LE CAP D’AGDE 1 avenue des Hallebardes Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Jeu d’enquête Mystère à Agde et découverte des collections du Musée en nocturne.

20h00 > MINUIT

JEU D’ENQUÊTE MYSTÈRE À AGDE

Ça bouge au musée de l’Ephèbe ! Une surprenante découverte a été faite dans l’exposition Agde grecque . Rassemblez les indices et interrogez les témoins pour ramener le calme au musée. Entre archéologie et mystère policier, on vous invite à mener l’enquête.

> à partir de 8 ans, accompagnateur obligatoire

> durée 1h00

> dernier départ d’enquête à 23h00

> tarif 10€ adulte, 5€ enfant

> réservation conseillée

20h00 > 23h30

NOCTURNE AU MUSÉE

Lors d’une belle soirée d’été venez découvrir les collections permanentes du musée de l’Ephèbe.

> tout public

> tarif en vigueur

> sans réservation .

LE CAP D’AGDE 1 avenue des Hallebardes Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 69 60 musee.ephebe@ville-agde.fr

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English : NUIT DES JEUX AU MUSÉE

Mystery in Agde mystery game and a late-night tour of the museum’s collections.

L’événement NUIT DES JEUX AU MUSÉE Agde a été mis à jour le 2026-07-12 par 34 ADT34