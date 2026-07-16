Animation musicale par l’ensemble d’accordéons diatoniques Les Manqu’pas d’Airs, Musée de l’Artisanat, Tigy
dimanche 20 septembre 2026 · Musée de l'Artisanat · Tigy
Informations pratiques
Animation musicale par l’ensemble d’accordéons diatoniques Les Manqu’pas d’Airs Dimanche 20 septembre, 10h00 Musée de l’Artisanat Loiret
Adulte : 2 €, enfant et étudiant : gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Interprétation d’airs traditionnels.
Musée de l’Artisanat 60 rue de Sully, 45510 Tigy Tigy 45510 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 58 41 28 http://www.museeartisanat.fr Musée ouvert en 1972 abritant dans une douzaine de salles des milliers d’outils utilisés jadis par les artisans et cultivateurs du Val de Loire et de la Sologne. Parking
Interprétation d’airs traditionnels
Musée de l’artisanat©
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