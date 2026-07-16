Un tourneur sur bois au musée, Musée de l’Artisanat, Tigy
dimanche 20 septembre 2026 · Musée de l'Artisanat · Tigy
Informations pratiques
Un tourneur sur bois au musée Dimanche 20 septembre, 10h00 Musée de l’Artisanat Loiret
Adulte : 2 €, enfant et étudiant : gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Démonstration de tournage sur bois par Dominique Maupas, membre du jury des Meilleurs Ouvriers de France.
Musée de l’Artisanat 60 rue de Sully, 45510 Tigy Tigy 45510 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 58 41 28 http://www.museeartisanat.fr Musée ouvert en 1972 abritant dans une douzaine de salles des milliers d’outils utilisés jadis par les artisans et cultivateurs du Val de Loire et de la Sologne. Parking
Démonstration de tournage sur bois par Dominique Maupas, membre du jury des Meilleurs Ouvriers de France
Dominique Maupas
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