Journée du Patrimoine au musée de l’artisanat rural ancien de Tigy Tigy dimanche 20 septembre 2026.

Tigy

Journée du Patrimoine au musée de l’artisanat rural ancien de Tigy

Musée de l’Artisanat Rural Ancien, 60 rue de Sully Tigy Loiret

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Démonstration de tournage sur bois par Dominique MAUPAS, membre du jury des Meilleurs Ouvriers de France. Deux vitraillistes, Sylviane et Jacky JEUNON, présentent leurs techniques de travail et les objets qu’ils réalisent. Interprétation d’airs traditionnels par Les Manqu’pas d’Airs, accordéonistes diatoniques 2 .

Musée de l’Artisanat Rural Ancien, 60 rue de Sully Tigy 45510 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 58 41 28 musee.artisanatruralancien@orange.fr

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English :

L’événement Journée du Patrimoine au musée de l’artisanat rural ancien de Tigy Tigy a été mis à jour le 2026-06-26 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS