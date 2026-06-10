Animation nature À la croisée des patrimoines Camping du lac Sainte-Eulalie-en-Born jeudi 9 juillet 2026.

Sainte-Eulalie-en-Born

Animation nature À la croisée des patrimoines

Camping du lac 1590 Route du Lac Sainte-Eulalie-en-Born Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 09:00:00

fin : 2026-07-09 11:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Un voyage dans le temps pour mieux comprendre le lien très ancien zones humides et humains .

Accessible PMR

inscriptions obligatoires par téléphone .

Camping du lac 1590 Route du Lac Sainte-Eulalie-en-Born 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 09 73 48

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English : Animation nature À la croisée des patrimoines

L’événement Animation nature À la croisée des patrimoines Sainte-Eulalie-en-Born a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Grands Lacs