Escape Games adultes et enfants Ludo-Médiathèque de Ste-Eulalie-en-Born Sainte-Eulalie-en-Born

Sainte-Eulalie-en-Born

Escape Games adultes et enfants

Ludo-Médiathèque de Ste-Eulalie-en-Born 101 Rue Saint-Eutrope Sainte-Eulalie-en-Born Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:45:00

fin : 2026-07-17 19:45:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Venez découvrir l’un de nos 4 Escape Games.

– Enigme à la grecque (adulte)

– Enigme à la grecque (version enfants à partir de 8 ans)

– Traqueurs d’infox

– Le secret déLIVRE

– Noël en danger (enfants à partir de 8 ans)

Les sessions ont lieu uniquement sur réservation sur la base de créneaux prédéfinis à 18h45, tous les jours.

Minimum 2 personnes, maximum 6 personnes.

N’hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone pour tout renseignement complémentaire. .

Ludo-Médiathèque de Ste-Eulalie-en-Born 101 Rue Saint-Eutrope Sainte-Eulalie-en-Born 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 62 48 ludo.mediatheque@sainteeulalieenborn.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Escape Games adultes et enfants

L’événement Escape Games adultes et enfants Sainte-Eulalie-en-Born a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Grands Lacs