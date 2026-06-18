Escape Games adultes et enfants Ludo-Médiathèque de Ste-Eulalie-en-Born Sainte-Eulalie-en-Born
Escape Games adultes et enfants Ludo-Médiathèque de Ste-Eulalie-en-Born Sainte-Eulalie-en-Born vendredi 3 juillet 2026.
Sainte-Eulalie-en-Born
Escape Games adultes et enfants
Ludo-Médiathèque de Ste-Eulalie-en-Born 101 Rue Saint-Eutrope Sainte-Eulalie-en-Born Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:45:00
fin : 2026-07-17 19:45:00
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Venez découvrir l’un de nos 4 Escape Games.
– Enigme à la grecque (adulte)
– Enigme à la grecque (version enfants à partir de 8 ans)
– Traqueurs d’infox
– Le secret déLIVRE
– Noël en danger (enfants à partir de 8 ans)
Les sessions ont lieu uniquement sur réservation sur la base de créneaux prédéfinis à 18h45, tous les jours.
Minimum 2 personnes, maximum 6 personnes.
N’hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone pour tout renseignement complémentaire. .
Ludo-Médiathèque de Ste-Eulalie-en-Born 101 Rue Saint-Eutrope Sainte-Eulalie-en-Born 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 62 48 ludo.mediatheque@sainteeulalieenborn.fr
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English : Escape Games adultes et enfants
L’événement Escape Games adultes et enfants Sainte-Eulalie-en-Born a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Grands Lacs
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