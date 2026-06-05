Animation nature En route pour une sieste musicale ! Malguénac vendredi 14 août 2026.

Malguénac

Animation nature En route pour une sieste musicale !

Malguénac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Après une balade naturaliste, ponctuée d’anecdotes sur la faune, la flore et les paysages locaux, place à un pique-nique.

Puis, laissez-vous porter par une sieste musicale.

Par Sylvain Sabel alias Cha O-Ah, musicien et chanteur et Pontivy Communauté. En partenariat avec le festival de Malguénac, arts des villes, arts des champs.

Départ à 10h, arrivée à la chapelle vers 12h30, sieste musicale à 14h, 30 pers.

Uniquement sur inscription .

Malguénac 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 04 10

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English :

L’événement Animation nature En route pour une sieste musicale ! Malguénac a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté