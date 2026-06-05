Animation nature En route pour une sieste musicale ! Malguénac
Animation nature En route pour une sieste musicale ! Malguénac vendredi 14 août 2026.
Malguénac
Animation nature En route pour une sieste musicale !
Malguénac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Après une balade naturaliste, ponctuée d’anecdotes sur la faune, la flore et les paysages locaux, place à un pique-nique.
Puis, laissez-vous porter par une sieste musicale.
Par Sylvain Sabel alias Cha O-Ah, musicien et chanteur et Pontivy Communauté. En partenariat avec le festival de Malguénac, arts des villes, arts des champs.
Départ à 10h, arrivée à la chapelle vers 12h30, sieste musicale à 14h, 30 pers.
Uniquement sur inscription .
Malguénac 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 04 10
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English :
L’événement Animation nature En route pour une sieste musicale ! Malguénac a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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