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Animation nature insectes nocturnes Paluel

Animation nature insectes nocturnes Paluel mardi 11 août 2026.

Adresse : Parking du pont rouge

Ville : 76450 Paluel

Département : Seine-Maritime

Début : mardi 11 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Paluel

Animation nature insectes nocturnes

Parking du pont rouge Paluel Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 21:00:00
fin : 2026-08-11 23:00:00

Date(s) :
2026-08-11

Balade nocturne: contes et découvertes naturalistes

Venez découvrir avec Elise, la falaise et ses habitants à la tombée de la nuit. Contes, papillons de nuit et peut-être vers luisants nous accompagneront jusqu’à la tombée de la nuit.

>Age minimum 5 ans
> De 21h à 23h
> RDV parking du pont rouge
> Animation gratuite sur réservation obligatoire, nombre de places limité.   .

Parking du pont rouge Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 00 63  info@cote-albatre-tourisme.fr

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English : Animation nature insectes nocturnes

L’événement Animation nature insectes nocturnes Paluel a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre

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