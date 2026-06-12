Paluel

Animation nature insectes nocturnes

Parking du pont rouge Paluel Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 21:00:00

fin : 2026-08-11 23:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Balade nocturne: contes et découvertes naturalistes

Venez découvrir avec Elise, la falaise et ses habitants à la tombée de la nuit. Contes, papillons de nuit et peut-être vers luisants nous accompagneront jusqu’à la tombée de la nuit.

>Age minimum 5 ans

> De 21h à 23h

> RDV parking du pont rouge

> Animation gratuite sur réservation obligatoire, nombre de places limité. .

Parking du pont rouge Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 00 63 info@cote-albatre-tourisme.fr

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English : Animation nature insectes nocturnes

L’événement Animation nature insectes nocturnes Paluel a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre