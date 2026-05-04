Visite du centre de formation de la centrale nucléaire Paluel
Visite du centre de formation de la centrale nucléaire Paluel vendredi 7 août 2026.
Paluel
Visite du centre de formation de la centrale nucléaire
Centrale nucléaire EDF Paluel Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 13:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Lors de visites guidées, plongez au cœur des espaces dédiés à la formation des salariés EDF. Explorez des installations uniques en France simulateurs de salle de commande, mini-centrale, espace maquettes… Une expérience immersive pour mieux comprendre les métiers de l’énergie et les savoir-faire qui garantissent la sûreté des installations.
Durée 2h30.
Les lundi, mercredi, vendredi à 13h30, du 13 juillet au 28 août.
RDV à l’espace Odyssélec.
Inscription obligatoire au minimum 48 heures à l’avance. Gratuit. .
Centrale nucléaire EDF Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 50 58 80 93 paluel-cip-visites@edf.fr
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English : Visite du centre de formation de la centrale nucléaire
L’événement Visite du centre de formation de la centrale nucléaire Paluel a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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