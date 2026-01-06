Animation nature, La cigogne blanche, ce bel échassier

2, Rue du 8 mai Saint-Denis-du-Payré Vendée

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 09:30:00

fin : 2026-04-30 11:30:00

Date(s) :

2026-04-09 2026-04-16 2026-04-23 2026-04-30

Partons à la découverte de la cigogne blanche, ce grand échassier emblématique du Sud Vendée.

Saint-Denis-du-Payré est réputé pour ses cigognes. C’est en effet ici que se trouve l’une des plus grosses colonies nicheuses du Marais poitevin. Après en avoir appris un peu plus sur ce grand échassier lors d’une présentation en salle, vous partirez en balade pour les observer aux alentours du village.

Animation payante.

Sur réservation. .

2, Rue du 8 mai Saint-Denis-du-Payré 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let’s discover the white stork, this great wader emblematic of the South Vendée.

L’événement Animation nature, La cigogne blanche, ce bel échassier Saint-Denis-du-Payré a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud