Animation nature, La cigogne blanche, ce bel échassier Saint-Denis-du-Payré

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR
Début : 2026-04-09 09:30:00
fin : 2026-04-30 11:30:00
2026-04-09 2026-04-16 2026-04-23 2026-04-30
Partons à la découverte de la cigogne blanche, ce grand échassier emblématique du Sud Vendée.
Saint-Denis-du-Payré est réputé pour ses cigognes. C’est en effet ici que se trouve l’une des plus grosses colonies nicheuses du Marais poitevin. Après en avoir appris un peu plus sur ce grand échassier lors d’une présentation en salle, vous partirez en balade pour les observer aux alentours du village.
Animation payante.
Sur réservation. .
2, Rue du 8 mai Saint-Denis-du-Payré 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
English :
Let’s discover the white stork, this great wader emblematic of the South Vendée.
