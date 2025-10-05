Animation nature, Les dimanches à la réserve Saint-Denis-du-Payré

Animation nature, Les dimanches à la réserve Saint-Denis-du-Payré dimanche 5 octobre 2025.

Animation nature, Les dimanches à la réserve

Saint-Denis-du-Payré Vendée

Début : 2025-10-05 14:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

2025-10-05

Lors des dimanches à la réserve vous pourrez observer, en toutes saisons, les oiseaux.

Tous les premiers dimanches après-midis de chaque mois la réserve naturelle vous propose les Dimanches à la réserve . Le RDV des dimanches à la réserve a lieu directement à la Réserve Naturelle où vous pourrez observer, en toutes saisons, les oiseaux.

Le Pôle des Espaces Naturels n’est pas ouvert ces jours-là.

Payant.

Sans réservation. .

Saint-Denis-du-Payré 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 28 41 18 rn.saintdenisdupayre@lpo.fr

English :

On Sundays at the reserve, you can watch birds in all seasons.

German :

An den Sonntagen im Reservat können Sie zu jeder Jahreszeit Vögel beobachten.

Italiano :

La domenica nella riserva è possibile osservare gli uccelli in tutte le stagioni.

Espanol :

Los domingos en la reserva se pueden observar aves en todas las estaciones.

