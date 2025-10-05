Animation nature, Les dimanches à la réserve Saint-Denis-du-Payré
Animation nature, Les dimanches à la réserve Saint-Denis-du-Payré dimanche 5 octobre 2025.
Animation nature, Les dimanches à la réserve
Saint-Denis-du-Payré Vendée
Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR
Début : 2025-10-05 14:00:00
fin : 2025-10-05 18:00:00
2025-10-05
Lors des dimanches à la réserve vous pourrez observer, en toutes saisons, les oiseaux.
Tous les premiers dimanches après-midis de chaque mois la réserve naturelle vous propose les Dimanches à la réserve . Le RDV des dimanches à la réserve a lieu directement à la Réserve Naturelle où vous pourrez observer, en toutes saisons, les oiseaux.
Le Pôle des Espaces Naturels n’est pas ouvert ces jours-là.
Payant.
Sans réservation. .
Saint-Denis-du-Payré 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 28 41 18 rn.saintdenisdupayre@lpo.fr
English :
On Sundays at the reserve, you can watch birds in all seasons.
German :
An den Sonntagen im Reservat können Sie zu jeder Jahreszeit Vögel beobachten.
Italiano :
La domenica nella riserva è possibile osservare gli uccelli in tutte le stagioni.
Espanol :
Los domingos en la reserva se pueden observar aves en todas las estaciones.
