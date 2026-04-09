Animation famille, À la conquête de l’ouest Pôle des Espaces Naturels Saint-Denis-du-Payré
Animation famille, À la conquête de l’ouest Pôle des Espaces Naturels Saint-Denis-du-Payré mercredi 17 juin 2026.
Saint-Denis-du-Payré
Animation famille, À la conquête de l’ouest
Pôle des Espaces Naturels 2, Rue du 8 Mai Saint-Denis-du-Payré Vendée
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 15:00:00
fin : 2026-06-17 17:00:00
Date(s) :
2026-06-17
A la découverte des Marais communaux du Marais poitevin
Jeu de l’Oie puis observations à la Réserve naturelle de Saint-Denis-du-Payré vous permettront de découvrir les marais communaux du Marais poitevin.
Animation payante. Sur réservation auprès de l’office de tourisme ou en ligne depuis le site Internet de la réserve naturelle.
Enfants à partir de 7 ans.
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Pôle des Espaces Naturels 2, Rue du 8 Mai Saint-Denis-du-Payré 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
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English :
Discovering the communal marshes of the Marais Poitevin
L’événement Animation famille, À la conquête de l’ouest Saint-Denis-du-Payré a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud