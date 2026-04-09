Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Animation famille, À la conquête de l’ouest Pôle des Espaces Naturels Saint-Denis-du-Payré

Animation famille, À la conquête de l’ouest Pôle des Espaces Naturels Saint-Denis-du-Payré mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Pôle des Espaces Naturels

Adresse : 2, Rue du 8 Mai

Ville : 85580 Saint-Denis-du-Payré

Département : Vendée

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 8 8 8

Saint-Denis-du-Payré

Animation famille, À la conquête de l’ouest

Pôle des Espaces Naturels 2, Rue du 8 Mai Saint-Denis-du-Payré Vendée

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 15:00:00
fin : 2026-06-17 17:00:00

Date(s) :
2026-06-17

A la découverte des Marais communaux du Marais poitevin
Jeu de l’Oie puis observations à la Réserve naturelle de Saint-Denis-du-Payré vous permettront de découvrir les marais communaux du Marais poitevin.
Animation payante. Sur réservation auprès de l’office de tourisme ou en ligne depuis le site Internet de la réserve naturelle.
Enfants à partir de 7 ans.

RÉSERVER EN LIGNE

  .

Pôle des Espaces Naturels 2, Rue du 8 Mai Saint-Denis-du-Payré 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37  info@vendeedusud.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discovering the communal marshes of the Marais Poitevin

L’événement Animation famille, À la conquête de l’ouest Saint-Denis-du-Payré a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud

À voir aussi à Saint-Denis-du-Payré (Vendée)