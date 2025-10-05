Animation Ambiance Matinale Pôle des Espaces Naturels Saint-Denis-du-Payré

Saint-Denis-du-Payré

Animation Ambiance Matinale

Pôle des Espaces Naturels 2, Rue du 8 Mai Saint-Denis-du-Payré Vendée

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 08:00:00

fin : 2026-07-02 10:00:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-23

Devenez les spectateurs privilégiés en découvrant la réserve naturelle au petit matin.

Devenez les spectateurs privilégiés en découvrant la réserve naturelle au petit matin accompagnés par l’animatrice. L’ambiance y est paisible. La nature s’éveille doucement et les oiseaux s’animent suite à l’arrivée du jour.

Infos pratiques: Enfants à partir de 7 ans.

Réservation obligatoire. .

Pôle des Espaces Naturels 2, Rue du 8 Mai Saint-Denis-du-Payré 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

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English :

Become a privileged spectator as you discover the nature reserve in the early hours of the morning.

L’événement Animation Ambiance Matinale Saint-Denis-du-Payré a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud