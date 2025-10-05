Animation Ambiance Matinale Pôle des Espaces Naturels Saint-Denis-du-Payré
Animation Ambiance Matinale Pôle des Espaces Naturels Saint-Denis-du-Payré jeudi 2 juillet 2026.
Saint-Denis-du-Payré
Animation Ambiance Matinale
Pôle des Espaces Naturels 2, Rue du 8 Mai Saint-Denis-du-Payré Vendée
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 08:00:00
fin : 2026-07-02 10:00:00
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-23
Devenez les spectateurs privilégiés en découvrant la réserve naturelle au petit matin.
Devenez les spectateurs privilégiés en découvrant la réserve naturelle au petit matin accompagnés par l’animatrice. L’ambiance y est paisible. La nature s’éveille doucement et les oiseaux s’animent suite à l’arrivée du jour.
Infos pratiques: Enfants à partir de 7 ans.
Réservation obligatoire. .
Pôle des Espaces Naturels 2, Rue du 8 Mai Saint-Denis-du-Payré 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
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English :
Become a privileged spectator as you discover the nature reserve in the early hours of the morning.
L’événement Animation Ambiance Matinale Saint-Denis-du-Payré a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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