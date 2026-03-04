Visite guidée de la réserve naturelle, Pôle des espaces naturels du marais poitevin, Saint-Denis-du-Payré

Visite guidée de la réserve naturelle Samedi 23 mai, 10h30, 15h00 Pôle des espaces naturels du marais poitevin Vendée

Sans réservation. Tarif plein : 6.50 €, tarif réduit : 5 €. Enfants de moins de 7 ans : gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T10:30:00+02:00 – 2026-05-23T12:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

Rendez-vous au Pôle des Espaces Naturels du Marais Poitevin à Saint-Denis-du-Payré. La visite débutera par un film de 20 min présentant la réserve naturelle aux 4 saisons, suivie d’une observation ornithologique dans l’observatoire de la réserve.

Pôle des espaces naturels du marais poitevin 2 rue du 8 mai 85580 SAINT-DENIS-DU-PAYRE Saint-Denis-du-Payré 85580 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02.51.28.41.18 »}]

Rendez-vous au Pôle des Espaces Naturels à Saint-Denis-du-Payré. Film de 20 min présentant la réserve naturelle aux 4 saisons, suivi d’observations ornithologiques dans l’observatoire. Ornithologie oiseaux

LPO