Animation nature, Un trésor bien gardé Pôle des Espaces Naturels Saint-Denis-du-Payré mercredi 11 mars 2026.
Pôle des Espaces Naturels 2, Rue du 8 Mai Saint-Denis-du-Payré Vendée
Début : 2026-03-11 15:00:00
fin : 2026-03-11 17:00:00
2026-03-11
Découvrez les raisons qui ont mené Michel Brosselin à créer une réserve naturelle à Saint-Denis-du-Payré.
Grâce à cette petite balade itinérante en voiture ponctuée d’arrêts stratégiques dans le village de Saint-Denis-du-Payré découvrez les raisons qui ont mené Michel Brosselin à créer une réserve naturelle à Saint-Denis-du-Payré.
Animation payante.
+33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
English :
Discover the reasons that led Michel Brosselin to create a nature reserve in Saint-Denis-du-Payré.
