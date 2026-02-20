Animation nature, Paysages de marais Pôle des Espaces Naturels Saint-Denis-du-Payré
Animation nature, Paysages de marais Pôle des Espaces Naturels Saint-Denis-du-Payré mercredi 4 mars 2026.
Pôle des Espaces Naturels 2, Rue du 8 Mai Saint-Denis-du-Payré Vendée
Début : 2026-03-04 15:00:00
fin : 2026-03-04 17:00:00
2026-03-04
Partez à la découverte des paysages du marais desséché.
Partez à la découverte des paysages du marais desséché grâce à cette balade de 3 kms dans le village de Saint-Denis-du-Payré. Petit à petit les différents paysages se dévoileront et vous révéleront l'histoire du marais desséché.
+33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
Discover the landscapes of the dried marsh.
