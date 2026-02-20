Animation nature, Paysages de marais Pôle des Espaces Naturels Saint-Denis-du-Payré

Animation nature, Paysages de marais

Pôle des Espaces Naturels 2, Rue du 8 Mai Saint-Denis-du-Payré Vendée

Début : 2026-03-04 15:00:00

fin : 2026-03-04 17:00:00

2026-03-04

Partez à la découverte des paysages du marais desséché.

Partez à la découverte des paysages du marais desséché grâce à cette balade de 3 kms dans le village de Saint-Denis-du-Payré. Petit à petit les différents paysages se dévoileront et vous révéleront l’histoire du marais desséché.

Pôle des Espaces Naturels 2, Rue du 8 Mai Saint-Denis-du-Payré 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

English :

Discover the landscapes of the dried marsh.

