Animation : Paysage de marais, Pôle des espaces naturels du marais poitevin, Saint-Denis-du-Payré

Animation : Paysage de marais Mercredi 3 juin, 15h00 Pôle des espaces naturels du marais poitevin Vendée

Sur réservation ? Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T15:00:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T15:00:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00

Partez à la découverte des paysages du marais desséché grâce à cette balade de 3 kms dans le village de Saint-Denis-du-Payré. Petit à petit les différents paysages se dévoileront et vous révéleront l’histoire du marais desséché.

Pôle des espaces naturels du marais poitevin 2 rue du 8 mai 85580 SAINT-DENIS-DU-PAYRE Saint-Denis-du-Payré 85580 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.vendeedusud.com/sorties-nature/reserve-naturelle-michel-brosselin »}, {« type »: « phone », « value »: « 0251563737 »}] https://www.reservenaturelle-saintdenisdupayre.fr/accueil-du-public/acces/

Partez à la découverte des paysages du marais desséché grâce à cette balade de 3 kms. Petit à petit les différents paysages se dévoileront et vous révéleront l’histoire du marais desséché.

LPO