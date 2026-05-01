Visite guidée gratuite de la réserve naturelle à l’occasion de la Fête de la Nature Pôle des Espaces Naturels Saint-Denis-du-Payré
Visite guidée gratuite de la réserve naturelle à l’occasion de la Fête de la Nature Pôle des Espaces Naturels Saint-Denis-du-Payré samedi 23 mai 2026.
Saint-Denis-du-Payré
Visite guidée gratuite de la réserve naturelle à l’occasion de la Fête de la Nature
Pôle des Espaces Naturels 2, Rue du 8 Mai Saint-Denis-du-Payré Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:30:00
fin : 2026-05-23 12:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Projection du film Les 4 saisons de la réserve au pôle des espaces naturels puis vous vous rendez ensuite avec votre véhicule à la réserve naturelle accompagnés par l’animatrice observatoire couvert, 18 longues-vues et sièges où vous pourrez observer spatules blanches, cigognes, canards, oies
Projection du film Les 4 saisons de la réserve au pôle des espaces naturels puis vous vous rendez ensuite avec votre véhicule à la réserve naturelle accompagnés par l’animatrice observatoire couvert, 18 longues-vues et sièges où vous pourrez observer spatules blanches, cigognes, canards, oies, petits limicoles et rapaces. .
Pôle des Espaces Naturels 2, Rue du 8 Mai Saint-Denis-du-Payré 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 28 41 18 rn.saintdenisdupayre@lpo.fr
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English :
Screening of the film Les 4 saisons de la réserve (The 4 seasons of the reserve) at the natural spaces centre, followed by a drive to the nature reserve accompanied by the nature guide: covered observatory, 18 telescopes and seats where you can observe: white spoonbills, storks, ducks, geese, etc
L’événement Visite guidée gratuite de la réserve naturelle à l’occasion de la Fête de la Nature Saint-Denis-du-Payré a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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