Animation nature / les haies et murets : des trésors méconnus, Ardèche (07), Veyras

Informations pratiques

Animation nature / les haies et murets : des trésors méconnus Samedi 26 septembre, 14h00 Ardèche (07) Ardèche

sur inscription par mail pour connaitre l’horaire et le lieu de RDV

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T14:00:00+02:00 – 2026-09-26T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-26T14:00:00+02:00 – 2026-09-26T16:30:00+02:00

Dans le cadre du programme d’animations 2026 de l’Espace naturel sensible « Roc de Gourdon et contreforts du Coiron », la Chambre d’agriculture de l’Ardèche et la Fédération départementale des chasseurs de l’Ardèche proposent une sortie nature autour des haies et des murets en pierres sèches.

Cette rencontre permettra de (re)découvrir ce patrimoine agricole et rural emblématique du Coiron et d’échanger sur ses multiples fonctions.

Corridors écologiques, brise-vent, protection des sols, bien-être animal, ressources en fourrage et en bois : les haies et murets jouent un rôle important pour la biodiversité comme pour l’agriculture.

La rencontre permettra de croiser les regards agro-environnementaux et faunistiques et d’aborder également les enjeux liés à l’adaptation au changement climatique.

Une sortie nature à la demi-journée, ouverte à tous, notamment aux agriculteurs et éleveurs du territoire. SECTEUR : Freyssenet / Berzème.

Renseignements : 04 75 64 07 07 (CAPCA).

Ardèche (07) 07000 Veyras 07000 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « agglo@privas-centre-ardeche.fr »}]

Sortie nature pour découvrir les haies et murets en pierres sèches, patrimoine agricole et vivant du Coiron. haies murets en pierres sèches

Département de l’Ardèche