Animation nature Les mal-aimés de la nature Kergrist
Animation nature Les mal-aimés de la nature Kergrist samedi 11 juillet 2026.
Kergrist
Animation nature Les mal-aimés de la nature
Kergrist Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Partez à la rencontre des animaux souvent mal compris comme le renard, la fouine, les serpents ou encore les insectes et les araignées. Une animation pour apprendre à mieux les connaître et découvrir leurs rôles essentiels dans les écosystèmes.
Par Pontivy Communauté.
Uniquement sur inscription .
Kergrist 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 04 10
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English :
L’événement Animation nature Les mal-aimés de la nature Kergrist a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté