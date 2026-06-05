Animation nature Les mal-aimés de la nature Kergrist samedi 11 juillet 2026.

Kergrist

Animation nature Les mal-aimés de la nature

Kergrist Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Partez à la rencontre des animaux souvent mal compris comme le renard, la fouine, les serpents ou encore les insectes et les araignées. Une animation pour apprendre à mieux les connaître et découvrir leurs rôles essentiels dans les écosystèmes.

Par Pontivy Communauté.

Uniquement sur inscription .

Kergrist 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 04 10

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English :

L’événement Animation nature Les mal-aimés de la nature Kergrist a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté