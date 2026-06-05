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Animation nature Les mal-aimés de la nature Kergrist

Animation nature Les mal-aimés de la nature Kergrist samedi 11 juillet 2026.

Ville : 56300 Kergrist

Département : Morbihan

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Tarif :

Kergrist

Animation nature Les mal-aimés de la nature

Kergrist Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Partez à la rencontre des animaux souvent mal compris comme le renard, la fouine, les serpents ou encore les insectes et les araignées. Une animation pour apprendre à mieux les connaître et découvrir leurs rôles essentiels dans les écosystèmes.
Par Pontivy Communauté.
Uniquement sur inscription   .

Kergrist 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 04 10 

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English :

L’événement Animation nature Les mal-aimés de la nature Kergrist a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

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