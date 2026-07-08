Animation Nature Les tambourineurs des bois les pics Lieu-dit Les Boucheries Les Landes-Genusson

vendredi 10 juillet 2026 · Lieu-dit Les Boucheries · Les Landes-Genusson

Informations pratiques

Les Landes-Genusson

Animation Nature Les tambourineurs des bois les pics

Lieu-dit Les Boucheries La Cité des Oiseaux Les Landes-Genusson Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:15:00

fin : 2026-08-21 12:15:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-21

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Lieu-dit Les Boucheries La Cité des Oiseaux Les Landes-Genusson 85130 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 67 60 60 citeoiseaux@vendee.fr

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English :

L’événement Animation Nature Les tambourineurs des bois les pics Les Landes-Genusson a été mis à jour le 2026-06-29 par CDT85