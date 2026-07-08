AGENDA · Les Landes-Genusson
Animation Nature Les tambourineurs des bois les pics Lieu-dit Les Boucheries Les Landes-Genusson
vendredi 10 juillet 2026 · Lieu-dit Les Boucheries · Les Landes-Genusson
Informations pratiques
Les Landes-Genusson
Animation Nature Les tambourineurs des bois les pics
Lieu-dit Les Boucheries La Cité des Oiseaux Les Landes-Genusson Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:15:00
fin : 2026-08-21 12:15:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-21
.
Lieu-dit Les Boucheries La Cité des Oiseaux Les Landes-Genusson 85130 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 67 60 60 citeoiseaux@vendee.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Animation Nature Les tambourineurs des bois les pics Les Landes-Genusson a été mis à jour le 2026-06-29 par CDT85
À voir aussi à Les Landes-Genusson (Vendée)
- La Cité des Oiseaux au crépuscule Les Landes-Genusson 8 juillet 2026
- OISEAU ÉTERNEL Les Landes-Genusson 9 juillet 2026
- LES TAMBOURINEURS DES BOIS LES PICS Les Landes-Genusson 10 juillet 2026
- LES LIBELLULES, LES ÉLÉGANTES DE L’ÉTANG Les Landes-Genusson 17 juillet 2026