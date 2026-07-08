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AGENDA · Les Landes-Genusson

La Cité des Oiseaux au crépuscule Les Landes-Genusson

mercredi 8 juillet 2026 · Les Landes-Genusson

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Lieu-dit Les Boucheries
Ville
85130 Les Landes-Genusson
Département
Vendée
Tarif

Les Landes-Genusson

La Cité des Oiseaux au crépuscule

Lieu-dit Les Boucheries Les Landes-Genusson Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 20:30:00
fin : 2026-08-05 22:30:00

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

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Lieu-dit Les Boucheries Les Landes-Genusson 85130 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 67 60 60  citeoiseaux@vendee.fr

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English :

L’événement La Cité des Oiseaux au crépuscule Les Landes-Genusson a été mis à jour le 2026-06-29 par CDT85

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